شكرا لقرائتكم نيمار لا يكف عن البكاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 01:47

بكى النجم البرازيلي نيمار على مدى يومين بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها في مشط القدم الشهر الماضي، بحسب ما كشف مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الثلثاء لشبكة غلوبو البرازيلية، وقال نيمار: «الأمر أكثر تعقيداً هذه المرة. في المرة الأولى التي تعرضت فيها للإصابة قلت في نفسي سأخضع لجراحة ويجب أن تشفى (القدم) بأسرع وقت ممكن. لم أكن حزيناً».



وأضاف: «هذه المرة، الأمور أكثر صعوبة، لقد بكيت على مدى يومين في المنزل».

وتعرّض نيمار لإصابة في مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 كانون الثاني (يناير)، لكن الإصابة هذه المرة لا تتطلب إجراء جراحة، علماً بأن إصابة مماثلة في نهاية شباط (فبراير) الموسم المنصرم أنهت موسمه بعدماً خضع لجراحة في البرازيل.