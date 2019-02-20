تحويل الملاعب السعودية إلى ذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

وقع رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر أمس، عقدا مع الشركة العالمية الفرنسية في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة «إلكتريك»، ترعى بموجبه دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءا من الموسم المقبل. وسيتم وضع اسم الشركة إلى جانب شعار الدوري.

وتم التوقيع بمقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، وممثل السفير الفرنسي لدى السعودية مستشار التعاون في السفارة الفرنسية لوران جيلارد، فيما مثل الشركة الراعية المدير التنفيذي في السعودية واليمن نجيب النعيم.

وأكد النعيم وجود دراسة مع رابطة دوري المحترفين لتقديم حلول من شأنها تحويل الملاعب السعودية إلى ملاعب ذكية وخفض تكاليف الطاقة فيها، مبينا أن حلول الشركة كانت موجودة في 9 ملاعب من ملاعب مونديال روسيا 2018.

من جانبه أبان مسلي آل معمر أن مباريات الدوري السعودي محل اهتمام قنوات عالمية عدة، مشيرا إلى أن الرابطة كانت وسيطا بين بعض القنوات و»إس تي سي» الناقل للدوري لنقل بعض المباريات على تلك القنوات. وقال آل معمر على هامش توقيع عقد الرعاية «سبق أن تلقينا طلبا من إحدى القنوات الدولية العالمية لنقل بعض مباريات الدوري، وأحلنا الموضوع للناقل الحصري إس تي سي للتفاوض مباشرة».

أبرز أدوار الشركة الراعية