شكرا لقرائتكم الأهلي يكتفي بهدفين في مرمى الداخلية بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلى على فريق الداخلية بهدفين دون رد فى اللقاء المقام باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز فى الثامنة مساء اليوم.

أحرز هدف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء ، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38.

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى الذى استحوذ لاعبيه على الكرة لأكثر من دقيقة .

الدقيقة 4 تمريرة بينية من ناصر ماهر لمحمد هاني المتواجد داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية أرضية يخرجها دفاع الداخلية.

الدقيقة 6 ضربة ركنية للأهلى يلعبها حسين الشحات يخرجها الحارس ضعيفة تصل لأيمن أشرف المتواجد داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة أيضاً ويخرجها دفاع الداخلية.

يستمر الضغط الأهلاوي على الداخلية لكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

ينشط لاعبى الداخلية ويحاصرون الأهلى فى منطقة وسط الملعب لكن دون أى خطورة على مرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 17 تعود السيطرة للأهلى ويلعب معلول كرة أرضية لجيرالدو الذى يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 18 ركنية للأهلى يخرجها محمد صبحي حارس المرمى .

الدقيقة 18 خروج احمد رفاعى لاعب الداخلية ونزول كريم خميس.

الدقيقة 19 أولى أهداف الأهلى بعد توغل محمد هاني يلعبها لعمرو السولية الذى يمررها لهانى الذى يحرزها بمهارة أرضية معلنا عن الهدف الأول للأهلى.

الدقيقة 20 تمريرة طويلة من حسين الشحات تخدع محمد صبحي وتخرج لضربة مرمى.

يستمر الأهلى فى الإستحواذ على الكرة ويعتمد على العرضيات الطويلة لكن دون خطورة.

الدقيقة 27 ينجح جيرالدو فى المرور ببراعة من الجبهة اليسرى ويلعب عرضية تصل لأجاي يمررها للشحات ثم ناصر ماهر وتمريرة أخيرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء يسددها قوية تعلو العارضة.

الدقيقة 31 عرضية لمحمد هانى يقابلها اجاي برأسه تخرج لركنية بعد إصطدامها بلاعب الداخلية.

الدقيقة 32 ركنية يقابلها جيرالدو برأسية تخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 37 تمريرة بينية تصل لجيرالدو ينفرد بمرمى محمد صبحي يسددها قوية تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 38 تمريرة بينية من على معلول لجيرالدو ثم معلول يلعبها أرضية يقابلها أجاي بمهارة ويمر من مدافع الداخلية ويسددها بمهارة معلناً عن الهدف الثاني للأهلى.

الدقيقة 42 تسديدة رائعة من أجاي على مرمى الداخلية تخرج فوق العارضة.

الدقيقة 44 ضربة حرة مباشرة للأهلى يلعبها معلول يفشل أيمن اشرف فى لعبها برأسه لتخرج ضربة مرمى .

يحتسب محمود البنا دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط بتقدم الأهلى 2 / 0 .

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو

الهجوم : حسين الشحات واجاي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – حمدي فتحي - ياسر إبراهيم – أحمد حمودي - مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد "نيدفيد".

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

وضم تشكيل الداخلية كلا من :-

محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

ويجلس علي دكة البدلاء :-

كريم خميس – محمود ربيع القط – محمد جمال – حسام باولو – محمود حمدي – سمير فكري – أحمد جودة.

هدف محمد هاني

هدف اجاي