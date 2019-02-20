شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 الريدز يتراجع هجوميا فى 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ليفربول لخوض مواجهة مانشستر يونايتد الهامة يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" فى الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى، بعد التعادل أمس أمام بايرن ميونخ بدون أهداف فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

ليفربول فى تراجع هجومى من بداية 2019



فى ظل المنافسة القوية بين ليفربول ومانشستر سيتى على احراز لقب الدورى الإنجليزيى هذا الموسم، يتراجع مردود الريدز هجوميا منذ بداية عام 2019، أمام هجوم السيتى القوى.

منذ بداية العام الحالى، خاض ليفربول 8 مباريات، احرز خلالها 12 هدفا بمعدل 1.5 هدف فى اللقاء الواحد، أما مانشستر سيتى فقد احرز لاعبوه 46 هدفا فى 12 مباراة بواقع 3.83 هدف فى المباراة الواحدة.

وسبق الريدز فى المعدل التهديفى العديد من الأندية الإنجليزية، فى مقدمتها توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، ومفاجأة الموسم فريق وولفرهامبتون.



كيتا ومانى

لاعب ليفربول الشاب يوقع عقدا احترافيا



وقع بول جلاتزل اليوم الأربعاء عقده الاحترافى الأول مع ليفربول الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمى للريدز أن المهاجم، قائد فريق تحت 18 عامًا، قد أتم الاتفاق مع الريدز في الأسبوع الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر.

وانضم جلاتزل إلى النادي كلاعب في فريق تحت سن 9 أعوام وتقدم في صفوف الأكاديمية، حيث سجل هدفه الأول لفريق تحت 23 عامًا، والهدف ال 23 له في هذا الموسم في فوز يوم الاثنين على وست هام يونايتد.

كما شارك في صفوف فريق صفوف الريدز في بطولة أوروبا للناشئين، الذي سيكتشف خصومه القادمين في المسابقة عندما يتم سحب قرعة دور ال16 يوم الجمعة القادم.

ولد جلازتل في ليفربول لوالدين ألمانيين، وهو يحمل جنسية مزدوجة وقد مثل ألمانيا وإنجلترا على مستوى الشباب.