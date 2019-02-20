وفاة والد جورجينا يضع رونالدو في موقف حرج

اسماء السيد - توفي والد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أحد سجون العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن جورج إدواردو رودريغيز، توفي بعدما تدهورت حالته الصحية في أحد سجون الأرجنتين، حيث كان يقضي عقوبة السجن بتهمة الاتجار في المخدرات.

وكانت جورجينا قد نشرت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستتوجه إلى الأرجنتين، لكنها لم تكشف عن السبب الحقيقي وراء تلك الزيارة، قبل أن تكشف وسائل الإعلام عن سبب تلك الزيارة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لجورجينا إلى الأرجنتين بعدما طردت الحكومة الإسبانية والدها عام 2013 من أراضيها بسبب قضيتين للاتجار في المخدرات، قضى على إثرهما عشر سنوات في سجون إسبانيا.

وكان قد حكم على جورج رودريغيز بالسجن لعشر سنوات عام 2003 في أحد سجون العاصمة الإسبانية مدريد قبل أن يخرج عام 2013 ويتم طرده خارج البلاد.

وقرر جورج رودريغيز التوجه إلى الأرجنتين، لكنه لم يتمكن من التخلي عن عمله في الاتجار في المخدرات، ليتم سجنه هناك، وخلال حبسه تدهورت حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة.

