"أهم أهم أهم أبطال الدوري أهم" هتاف جماهير الأهلي أمام الداخلية (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت جماهير الأهلى المتواجدة فى ملعب بترو سبورت للاعبى فريقها عقب إنتهاء الشوط الأول من مواجهة الداخلية، ضمن منافسات الأسبوع 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ورددت الجماهير: "أهم أهم أهم أبطال الدوري أهم"، بعد أن تقدم المارد الأحمر بهدفين على الداخلية أحرزهما محمد هانى فى الدقيقة 20، وجونيور أجايى في الدقيقة 38. وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني، الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو، الهجوم : حسين الشحات واجاي. وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

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