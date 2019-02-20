شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طلائع الجيش، فى اقتناص نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز.

أحرز يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 52 ويحتل المركز الأول فى جدول ترتيب بطولة الدورى فيما رفع طلائع الجيش رصيده لـ26 نقطة ويحتل المركز التاسع.