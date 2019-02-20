شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول رد فعل من جمهور الزمالك والإدارة بعد نقطة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير الزمالك هجوما حادا على لاعبي الفريق الأبيض والسويسري جروس المدير الفني بعد التعادل مع طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

فيما وجه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك اللوم للاعبين بعد التعادل وفقدان نقطتين في سباق المنافسة على الدوري، وأكد أن الفريق فرط في فوز سهل.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدورى برصيد 52 نقطة بعد التعادل مع الطلائع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 26 نقطة ويحتل المركز التاسع.