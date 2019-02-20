شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطلائع: رسمت سيناريو التعادل مع الزمالك.. والنتيجة "إيجابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش، سعادته بالتعادل مع الزمالك فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الـ23 من مسابقة الدوري العام وأنتهت بهدفين لكل فريق.

أكد المدير الفني لطلائع الجيش فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أن فريقه حقق نتيجة أيجابية أمام فريق كبير مثل الزمالك، مشددا على أن الطلائع دخل المباراة باحثا عن تقديم أداء مميز وغلق المساحات عن لاعبي الزمالك الذين يمتلكون إمكانيات فردية على اعلى مستوى وأهمهم التونسي فرجاني ساسي ومحمود كهربا.

تابع المدير الفنى للطلائع:"أعلم أن الزمالك سيدخل المباراة بشراسة هجومية من أجل الفوز والبداية بالنسبة لهم كانت مميزة باحراز هدفين ولكن نجحنا سريعا فى تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عقب هدف الزمالك الثانى مباشرة وأغلقنا المساحات بحثا عن التعادل بعد ذلك وتحقق فى النهاية".

يذكر أن أوباما تقدم بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 25 ثم أضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.