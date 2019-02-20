شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: جروس "إتفرج" مثلنا.. ولماذا لم يستنسخ طريقة جوزيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض شاهد مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش خاصة فى شوطها الثانى ولم يديرها، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الجيش الثالث بالسويس، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 / 2.

قال حازم إمام خلال تحليل مباراة الزمالك والطلائع عبر قناة أون سبورت قائلاً:"لماذا لم يشرك جروس مثلا محمود عبد العزيز فى الشوط الثانى ويغلق وسط ملعبه أو يستخدم حلول أخرى من مقاعد البدلاء؟.. فدائماً كان البرتغال جوزيه يفعل ذلك مع الأهلى عندما كان المدير الفنى للفريق، كان يسجل هدف أو إثنين ويغلق المباراة ويحصد الثلاث نقاط ولكن جروس اتفرج مثلنا".

كما أوضح حازم إمام إن الزمالك هو من أهدر الفوز رغم الأداء الجيد الذى قدمه الطلائع، ولكنه يرى إن الفريق الأبيض هو من فرط فى النقاط بتعادله بنتيجة 2 / 2.