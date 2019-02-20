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صور .. وصول بعثة بطل الجزائر لمطار القاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ لحظات بعثة فريق شباب قسنطينة الجزائرى على رأسهم طارق عرامة المدير الرياضى للنادى مطار القاهرة الدولى .

 

يأتى ذلك ، ضمن برنامج الفريق التحضيرى لمباراته أمام الإسماعيلى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الــ3 من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

وكان فى استقبال البعثة عدد من مسئولى النادى الإسماعيلى فى مقدمتهم سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة.

 

ومن المقرر أن تغادر البعثة بعد قليل لمقر الاقامة بالاسكندرية.

 

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فريق قسنطينة الجزائرى

 

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل  مطار القاهرة

 

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فريق قسنطينة الجزائرى فى القاهرة لمواجهة الإسماعيلي

 

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة

 

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة

 

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل مطار القاهرة

 

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة

 

 

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فريق قسنطينة الجزائرى يصل القاهرة

 

 

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