شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..تعادل سلبى للأهلى و الداخلية فى الجولة 23 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة ما زال التعادل السلبى يجمع الأهلى و فريق الداخلية فى اللقاء المقام باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز فى الثامنة مساء اليوم.

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى الذى استحوذ لاعبيه على الكرة لأكثر من دقيقة .

الدقيقة 4 تمريرة بينية من ناصر ماهر لمحمد هاني المتواجد داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية أرضية يخرجها دفاع الداخلية.

الدقيقة 6 ضربة ركنية للأهلى يلعبها حسين الشحات يخرجها الحارس ضعيفة تصل لأيمن أشرف المتواجد داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة أيضاً ويخرجها دفاع الداخلية.

يستمر الضغط الأهلاوي على الداخلية لكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

ينشط لاعبى الداخلية ويحاصرون الأهلى فى منطقة وسط الملعب لكن دون أى خطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : ايمن اشرف، سعد سمير ، علي معلول ومحمد هاني

الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو

الهجوم : حسين الشحات واجاي

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي – حمدي فتحي - ياسر إبراهيم – أحمد حمودي - مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد "نيدفيد".

فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

وضم تشكيل الداخلية كلا من :-

محمد صبحي – أحمد أوكا – رشاد فاروق – إبراهيم أبو اليزيد – إسلام جابر – أحمد عبد الموجود "بحبح" – محمود شديد – أحمد رفاعي – ايشا اينوسا – حجاج عويس – كيفين موهيري.

ويجلس علي دكة البدلاء :-

كريم خميس – محمود ربيع القط – محمد جمال – حسام باولو – محمود حمدي – سمير فكري – أحمد جودة.