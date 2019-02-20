الأهلي يُخلد رحيل خالد توحيد في مباراته أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خلّد لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي رحيل رئيس قناتهم، الزميل خالد توحيد مع بداية مباراتهم أمام الداخلية مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

ورفع لاعبو الأهلي لافتة بصورة الإعلامي خالد توحيد تم تذيلها بجملة:"وداعًا خالد توحيد"، قبل بداية المباراة.

وكان الإعلامي خالد توحيد قد توفي يوم الثلاثاء المقبل بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات؛ حيث توفي.