مباشر.. الاهلي 2 - 0 الداخلية .. أجايي يضيف الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة -محمد مصطفى:

تصوير- فريدد قطب:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الاهلي والداخلية، بالأسبوع الـ23 للدوري.

ويحل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدروي برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي - خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول - خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات - خط الهجوم : جونيور أجاي.

تفاصيل المباراة:

جاءت أول الكرات الخطيرة للاهلي في الدقيقة السابعة، بعد ركنية حاول حارس الداخلية إبعادها لتسقط لأيمن أشرف الذي سدد الكرة ولكن علت العارضة.

وفي الدقيقة 20 انطلق محمد هاني، ومرر الكرة "وان تو" مع عمرو السولية، لينفرد هاني بالمرمى، ويضعها أرضية على يسار محمد صبحي، مسجلا الهدف الأول للاهلي.

وكاد جيرالدو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد مروره بشكل رائع، لينفرد بصبحي، ولكن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

بعدها في الدقيقة 37 أرسل معلول كرة عرضية، استلمها أجايي بشكل رائع ليضعها في المرمى مسجلا الهدف الثاني للاهلي.