جلسة مع جروس وانتقادات.. الخليج 365 يرصد توابع تعادل الزمالك مع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقدت جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت بمدرجات استاد الجيش بمدينة السويس، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وفرط الزمالك في الفوز على طلائع الجيش وتعادل 2-2 في مباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بملعب المباراة، بأن الجماهير انتقدت جروس واللاعبين أثناء خروجهم من ملعب المباراة، ونال محمود كهربا القسط الأكبر من الهجوم والانتقادات.

ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اللوم للاعبين اثناء تواجده معهم بغرف خلع الملابس بعد المباراة، وأكد لهم أنهم فرطوا في تحقيق انتصار سهل.

وقام مراقب المباراة، بإلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة لعدم وجود عدد كاف من الصحفيين لمتابعة المباراة.

وعقد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور، جلسة مصغرة مع جروس في حضور أيمن حافظ المدير الإداري للفريق، وسط متابعة من المجلس عبر "الهاتف".