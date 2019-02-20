شاهد.. أجاي يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام الداخلية

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كتب - عادل أبو الفضل:
رائع إلى علي معلول، الذي سلمها بدوره إلى جونيور أجاي، ليتسلمها النيجيري بشكل رائع متخلصًا من الرقابة الدفاعية لينفرد بمحمد صبحي حارس الداخلية ويضعها في المرمى معلنًا عن ثاني الاهداف.
تمكن الأهلي من إحراز هدفه الثاني أمام الداخلية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الـ 23من الدوري الممتاز.
جاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد جملة رائعة، حيث لعب جيرالدو الكرة بشكل
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