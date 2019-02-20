أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب تعادل الزمالك

جروس مدرب الزمالك كتب: مصطفى جويلي اجتمع أمير مرتضي مدير الكرة بنادي الزمالك وأحمد جلال نائب رئيس النادي بالسويسري كريستيان جروس في حضور ايمن حافظ عقب تعادل الزمالك مع طلائع الجيش الإيجابي بهدفين لكل من الفريقين ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز. الزمالك مع طلائع الجيش الإيجابي بهدفين لكل من الفريقين ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز. وقام الثنائي وسط الاجتماع باتصالات مع المجلس الأبيض عبر الهاتف. ورفع الزمالك رصيده 52 نقطة متصدرًا الجدول العام للدوري، في حين رفع طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.



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