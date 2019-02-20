شاهد.. خالد الغندور يسخر من مدرب الزمالك

كتب : أحمد البادي

انتقد الإعلامي خالد الغندور، أداء كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بعد تعادل الفريق مساء اليوم مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الــ23 من الدوري الممتاز.

وكتب الغندور على حسابه بتويتر، "تعادل يتحمله

جروس بالكامل و معلومة لقد تم تعديل قانون التغييرات لثلاث لاعبين بدل اثنين".

وكان كريستيان جروس استبدل لاعبين بصفوف فريقه أثناء اللاعب وهم عمر السعيد بديلًا

لخالد بو طيب، وأحمد سيد زيزو بديلًا لإبراهيم حسن ولم يجر التغيير الثالث، الأمر الذي سخر منه خالد الغندور بأن القوانين تسمح بإجراء ثلاث تغيرات.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر بطولة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 26 نقطة.