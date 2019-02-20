اونلاين | كورة لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (بث مباشر) مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف HD مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (بث مباشر) مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل لكم «الخليج 365» بثًا مباشرًا، لمباراة يوفنتوس ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وفى نفس التوقيت يستضيف فريق شالكة الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على هامش ثمن النهائى أيضًا.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحا بالنجم البرتغالى كريستانو رونالدو والمنضم حديثًا إلى الفريق قادمًا من ريال مدريد فى الصيف الماضى، والذى رفع سقف طموحات جماهير السيدة العجوز للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996، حيث عانى الفريق بالبطولة القارية فى آخر 20 عامًا ولم يتمكن من التتويج باللقب.

وتعد أندية إسبانيا الأكثر تأثيرًا على يوفنتوس فى البطولات الأوروبية حيث تعثر في 3 من المواسم الأربعة الأخيرة على يد أندية من إسبانيا، حيث خسر نهائي البطولة أمام برشلونة في 2015، ثم خسر النهائى أيضًا فى 2017 أمام ريال مدريد، قبل أن يودع فى النسخة الماضية أيضًا امام الريال فى نصف النهائى.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا برقم قياسى كونه لم يخسر منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، ويتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما أصبح يمتلك رونالدو الذي كان عاملاً حاسمًا في تفوق ريال مدريد عليه من قبل في البطولة الأوروبية.

ولم يجمع الفريقين، سوى مواجهتين فقط على الصعيد الأوروبي، حيث التقيا مرتين، في إطار دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.

التقي أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في مواجهة جمعتهما، يوم 1 أكتوبر 2014، على ملعب "فيسنتي كالديرون" بمدريد.

وانتهى اللقاء، بفوز أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، سجله التركي أردا توران، في الدقيقة 75، من عمر المباراة.

أما المواجهة الثانية، جمعت الفريقين، يوم التاسع من ديسمبر من العام ذاته، على ملعب (يوفنتوس ستاديوم) بتورينو، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويدرس ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن يخوض مباراة اليوم بتشكيل متوقع مكوّن من:

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في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ليناردو بونتشي، جيورجيو كيليني، أليكس ساندرو

خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة أو إيمري كان

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ماريو مانذوكيتش.

في المقابل، متوقع أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: فيليبي لويس، دييجو جودين، راؤول خيمينيز، سانتياجو أرياس

خط الوسط: توماس ليمار، كوكي، رودري، ساؤول نيجيز

في الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا

ويرصد لكم «الخليج 365» البث المباشر، لمباراة السيدة العجوز، وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، بجميع الجودات من هنا :