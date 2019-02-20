اونلاين | يلا شوت - HD كورة لايف - مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس واتلتيكو لايف Youtube اون لاين

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يملك النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، فرصة ذهبية لزيادة سجله التهديفى أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الأول في المجموعة التي تضم يوفنتوس ومالمو السويدي وأولمبياكوس اليوناني برصيد 12 نقطة حيث ضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة كأول مجموعته، بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني برصيد 9 نقاط وأولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويحل مالمو السويدي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

يدخل فريق يوفنتوس لقاء اليوم باحثاً عن نقطة واحدة تضمن له التأهل إلى الدور المقبل من البطولة ومواصلة مشواره الأوروبي حيث يحتل المركز الثاني بـ 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث أولمبياكوس، سجل يوفنتوس 7 أهداف واستقبل مرماه 4 أهداف خلال 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وتلقي الهزيمة في مباراتين.

وحث المدير الفني للفريق أليغري لاعبيه على القتال لآخر دقيقة في المباراة وتحقيق الفوز علي أتلتيكو مدريد لتفادي الخروج من دور المجموعات للموسم الثاني علي التوالي.

وتحدث أليغري علي أهمية اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً: "مواجهة أتلتيكو مدريد بالنسبة لنا مباراة خاصة مختلفة عن باقي مباريات الفريق، سنلعب مباراة للتأهل إلى الدور المقبل فقط، لابديل عن الفوز، نحن مستعدون، سوف نبذل قصارى جهدنا للتأهل".

واضاف: "فريق أتلتيكو مدريد قوي يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي، يجيدون اللعب على المرتدات، قمنا بدراستهم بشكل جيد وقادرون على تحقيق الفوز عليهم".

وأستكمل حديثه قائلاً: "إذا فزنا اليوم بهدفين مقابل لاشيء سوف نتصدر مجموعتنا، لكننا نواجه خصما قويا يريد التأهل كأول المجموعة، هدفنا الأساسي التأهل لدور الـ16 وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك".

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بدخل فريق أتلتيكو مدريد المباراة بقيادة المدير الفني سيميوني طامعاً في التأهل كأول المجموعة حيث ضمن التأهل من الجولة الماضية، يمتلك 12 نقطة من 4 إنتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام فريق أولمبياكوس، سجل الفريق 14 هدف واستقبل مرماه 3 أهداف كأقوى خط دفاع وهجوم في مجموعته.

تحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عن اللقاء قائلاً: "سوف نخوض مباراة مشابهة لأجواء مباراة نهائي علي ملعب يوفنتوس آرينا".

وأضاف: "مباراة مهمة لفريق يوفنتوس، يدخلون اللقاء تحت ضغط، نحن أكثر هدوءا، نريد نتيجة إيجابية لكي نتأهل متصدرين مجموعتنا".

إحصائيات وأرقام قبل مواجهة الفريقين

- تقابل الفريقان هذا الموسم على ملعب اتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب حيث حقق فريق أتلتيك مدريد الفوز على السيده العجوز بهدف نظيف.

- خسر فريق يوفنتوس مباراة واحدة على ملعبه في آخر 14 مباراة على المستوى الأوروبي.

- يمتلك فريق يوفنتوس سجل جيد من النتائج خلال آخر 20 مواجهة أمام الفرق الإسبانية، حيث فاز في 12 مباراة، تعادل في 6 مباريات وخسر في مبارتين

- فاز فريق أتليتكو مدريد على الفرق الإيطاليه في 4 مباريات، تعادل في مباراة واحدة وخسر في 4 مباريات.