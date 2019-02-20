اونلاين | بث مباشر يوفنتوس واتليتكو مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

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يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنطلق المباراة في الساعة (24:00 بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).

بث مباشر يوفنتوس واتليتكو مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدا على قناة HD1 بتعليق صوتي علي محمد علي ومحمد بركات.

كانت أخر مواجهة جمعت بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بتاريخ 2014 في دور المجموعات، وفاز أتلتيكو مدريد على أرضه (1-0)، وتعادلا سلبيا في تورينو بدون أهداف.

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:-

* أتلتيكو مدريد واجه يوفنتوس سبع مرات في المسابقات الأوروبية ، لكن خمسة منها جاءت في كأس المعارض في ستينيات القرن الماضي ، وهناك يعود آحر فوز للبيانكونيري على أتلتيكو في يونيو 1965 بنتيجة (3-1).

* المواجهة الوحيدة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا كانت في دور المجموعات 2014-2015 ، حيث تم تسجيل هدف واحد في كلتا المباراتين بتوقيع أردا توران في ملعب فيسنتي كالديرون.

* كريستيانو رونالدو أحرز هدفاً واحداً في آخر ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا ، بعد أن سجل 11 هدفاً في ثماني مباريات قبل ذلك ، كما لم يسجل في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد.

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بث مباشر يوفنتوس واتليتكو مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي

* أتلتيكو مدريد لم يهزم في دوري أبطال أوروبا ضد الأندية الإيطالية تحت قيادة دييجو سيميوني ، حيث فاز في أربع مناسبات وتعادل مرتين ، في تلك المباريات الست ، لم يدخل مرماه سوى هدف صد ميلان في مارس 2014.

* يوفنتوس فاز في أربعة من مبارياته الخمس الأخيرة في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا وتعادل في مناسبة واحدة فقط ، هزيمته الأخيرة في هذه المرحلة تعود إلى آذار / مارس من عام 2016 ضد بايرن ميونخ.

* أتلتيكو مدريد بلغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في خمسة من المواسم الستة تحت قيادة دييجو سيميوني ، الاستثناء الوحيد كان في الموسم الماضي عندما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف روما وتشيلسي.

* يوفنتوس تلقى تسع تسديدات على مرماه من داخل منطقة الجزاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، وذلك في ست مباريات في مرحلة المجموعات ، فقط اتلتيكو مدريد (6) تلقى تسديدات أقل في هذا الجانب.

* أتلتيكو مدريد لم يهزم في آخر 12 مباراة متتالية على ميدانه في دوري أبطال أوروبا ، محققاً سبع انتصارات وخمس تعادلات ، كما لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فقط في مبارياته العشر الأخيرة في مراحل خروج المغلوب.

* المهاجم باولو ديبالا سجل ستة أهداف في مبارياته السبع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ، أكثر مما سجل في مبارياته الأربع والعشرين قبل ذلك في المسابقة مع يوفنتوس (5) ، فيما جاء (11) من أهدافه بالقدم اليسرى.

* أنطوان جريزمان شارك بتسجيل (9) أهداف في دوري أبطال اوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو ، حيث أحرز ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة بمعدل (67 بالمئة) من الأهداف التي سجلها أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

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* ماسيميليانو أليجري وصل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا طوال فترة اقامته كمدرب مع نادي يوفنتوس ، وقد شهدت هذه الفترة الوصول إلى نهائي هذه المسابقة في مناسبتين من المواسم الأربعة الأخيرة.

بث مباشر يوفنتوس واتليتكو مدريد .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. بث حي