اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد| بث مباشر يوفنتوس واتلتيكو مدريد| مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا

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مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد| بث مباشر يوفنتوس واتلتيكو مدريد| مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالى ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وفى نفس التوقيت يستضيف فريق شالكة الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على هامش ثمن النهائى أيضًا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد| بث مباشر يوفنتوس واتلتيكو مدريد| مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا

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ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحا بالنجم البرتغالى كريستانو رونالدو والمنضم حديثًا إلى الفريق قادما من ريال مدريد فى الصيف الماضى، والذى رفع سقف طموحات جماهير السيدة العجوز للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996، حيث عانى الفريق بالبطولة القارية فى آخر 20 عاما ولم يتمكن من التتويج باللقب.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد| بث مباشر يوفنتوس واتلتيكو مدريد| مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا

وتعد أندية إسبانيا الأكثر تأثيرا على يوفنتوس فى البطولات الأوروبية حيث تعثر في 3 من المواسم الأربعة الأخيرة على يد أندية من إسبانيا.