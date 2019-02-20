اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا كل حصري| لايف اون لاين| يلا شوت| كورة لايف

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يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما يحل موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 20-2-2019 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه “واندا متروبوليتانو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتفصيلاً سيكون مسرح نهائي دوري أبطال أوروبا “واندا متروبوليتانو” ساحة لمواجهة قوية ومرتقبة بين صاحب الأرض أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ثمن النهائي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

أوعز ماسيميليانو أليغري إلى لاعبي يوفنتوس الإيطالي بعدم الخوف من مضيفهم أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الخروج من هذا الدور المبكر سيشكل صفعة لأي من الطرفين.

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يُعدّ يوفنتوس المدجج بالنجوم وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو المعتاد بلوغ الأدوار المتقدمة، من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بيد أن قرعة ديسمبر أوقعتهما في مواجهة مباشرة في باكورة الأدوار الإقصائية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال أليغري بعد الوقوع مع أتلتيكو “من يملك الطموح لا يخاف”، فيما أشار مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني “هي أشبه بمباراة نهائية، لا يمكننا أن ندعس أية دعسة ناقصة”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بلغ الفريقان مجموع 12 مباراة نهائية في المسابقة القارية الأولى، وباستثناء الموسم الماضي الذي شهد تتويج ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول الإنكليزي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

تواجد أحدهما في المباراة النهائية بين 2014 و2017، لكن أتلتيكو خسر الموقعتين أمام جاره اللدود ريال في 2014 و2016 ويوفنتوس أمام برشلونة وريال في 2015 و2017 توالياً.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وستكون الأنظار مركزة على رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة (121 هدفاً في 158 مباراة)، وصاحب الخبرة الكبيرة ضد الأندية الإسبانية بعد عشر سنوات أمضاها في الفريق الملكي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتعد مسابقة دوري الأبطال المحببة لابن جزيرة ماديرا البالغ 34 عاماً، فمنذ العام 2011 لم يسجل أقل من عشرة أهداف في موسم واحد، وفي 31 مباراة ضد أتلتيكو مدريد هز شباكه في 22 مناسبة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكما قال نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن يوفنتوس “يملكون فريقاً جيداً وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لكن مع الانتظار يأتي الضغط. يسير يوفنتوس نحو انتزاع لقب ثامن توالياً في الدوري المحلي، بيد أن اشتياقه للمسابقة القارية بدأ يزيد.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

حمل لاعبو مدينة تورينو الكأس للمرة الأخيرة في 1996 مع أمثال جانلوكا فيالي وأليساندرو دل بييرو والفرنسي ديدييه ديشان وأنطونيو كونتي، لكن مع رونالدو تحلم “السيدة العجوز” بنقل النجاحات العظيمة لريال في السنوات الأخيرة والتي توّج فيها مع الـ”دون” أربع مرات في آخر خمس سنوات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يرى مدربه أليغري “يجب أن نكون حذرين من أتلتيكو. ويجب أن نجد اللحظة المناسبة للتسجيل. من المهم أن نسجل هناك وإلا سيكون التأهل صعباً”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

على الطرف المقابل، يملك أتلتيكو فرصة نادرة في بلوغ النهائي الذي سيقام على ملعبه الجديد “واندا متروبوليتانو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

قال سيميوني “بالطبع نحن ملهمون لخوض النهائي على ملعبنا الخاص، في مدينتنا وأمام جماهيرنا”.وتابع “لكن من غير المجدي تخيّل ذلك. سيظهر الواقع ما نستحقه”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مدّد سيميوني عقده مع “لوس كولتشونيروس” الأسبوع الماضي حتى عام 2022، وفي وقت ساهم عمله برفع الفريق إلى مصاف الكبار في أوروبا، يشكك البعض بتحقيقه المزيد من التقدم. ودّع فريق العاصمة كأس الملك ويبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري بعد خسارتين تعرض لهما الشهر الماضي في الليغا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لم يستفد الفريق كثيراً من انتقالاته الصيفية، وهناك شكوك حول الفائدة من استقدام المهاجم ألفارو موراتا في فترة الانتقالات الشتوية، ليس فقط لارتباطاته السابقة بالغريم ريال، بل لابتعاده عن مستوياته التهديفية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفي ظل التساؤلات حول طريقة لعب سيميوني مع اقتراب المباريات الكبرى، يقول نجم الفريق وهدّافه أنطوان غريزمان “يعجبني أسلوبه، ويجعلنا نفوز”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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يضيف بطل العالم في حديث لموقع الاتحاد الأوروبي عن إقامة المباراة في ملعب أتلتيكو “هذا حافز إضافي لنا وللجماهير. ستكون الطريق صعبة للوصول إلى هناك لكن سنقدم كل ما في وسعنا”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

والتقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2015 فتعادلا سلباً في تورينو وفاز أتلتيكو إياباً على أرضه بهدف التركي أردا توران.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جهة أخرى كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

عيّن الاتحاد الأوروبي الحكم الألماني فيليكس زوايير لإدارة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويساعد الألمانى فيليكس زوايير في إدارة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كل من ثورستين شيفنر وماركو آخمولير داخل الملعب ثم توبياس فيلز حكماً رابعاً وأخيراً باستيان دانكيرت وساشا فى غرفة الـ “VaR” تقنية الفيديو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولم يسبق للحكم الألمانى فيليكس زوايير وأن أدار أي مباراة لفريق يوفنتوس في البطولة الأوروبية، لكن كان حكماً لـ 9 مباريات من قبل للأندية الإيطالية انتهت بـ 4 تعادلات و3 هزائم وانتصارين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن استبعاد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي من التشكيل الأساسي لليوفى ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة التي ستجمع الطرفين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”الإيطالية أن مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد أساسياً محل شك كبير.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسيميليانو أليجرى، مدرب فريق يوفنتوس، يدرس البدء بفيدريكو بيرنارديسكى، فى الجناح الأيمن للسيدة العجوز بدلاً من الأرجنتيني باولو ديبالا ضد أتليتكو مدريد فى ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكان ديبالا عاد للمشاركة أساسياً مع يوفنتوس في المباراة الماضية أمام فروسينوني، بالجولة 24 من الدوري الإيطالي، وسجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيرى بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: أتلتيكو مدريد – أسبانيا ضد يوفنتوس – إيطاليا دور الـ 16

المعلب: ملعب واندا ميتروبوليتانو

الحكم: فيليكس زواير

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019 في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : علي محمد علي+ محمد بركات

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد بث مباشر