اونلاين | كول كورة بث مباشر... مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كورة لايف | يلا شوت | كل حصري | كورة اون لاين HD

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كول كورة بث مباشر... مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كورة لايف | يلا شوت | كل حصري | كورة اون لاين HD

موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر على الانترنت

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من ربع النهائي عندما ينزل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يستهدف أتلتيكو الفوز للاستمرار بحلم بلوغ نهائي المسابقة الذي يقام على ملعبه "واندا متروبوليتانو".

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشر، تشاهدونها يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تشاهدون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

وتوفّر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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مشاهدة يلا شوت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 20-2-2019

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 10.00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، على قنوات "بي إن سبورت HD 1".

مشاهدة يلا شوت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 20-2-2019