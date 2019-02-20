اونلاين | بطل الدوري.. مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم 20 فبراير مجانًا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطل الدوري.. مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم 20 فبراير مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 20/فبراير/2019 - 08:06 م
في واحدة من المباريات المرتقبة للنادي الأهلي يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره الداخلية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 20-2-2019 على أرضية ملعب السلام في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم الأربعاء في الدوري المصري في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق الأهليyalla shoot live