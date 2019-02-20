اونلاين | بَث مُباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم مجاناً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بَث مُباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نضع بين أيديكم خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الدور الـ23 من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 8.00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية، التي تقام على ملعب استاد بترو سبورت، على قناة اون سبورت والنيل الرياضية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في منافسات الدوري المصري، يأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات، من أجل التساوي مع بيراميدز في النقاط، ومواصلة الزحف لملاحقة الزمالك المتصدر.