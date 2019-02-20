رياضة | مجلس الأهلي يحضر لقاء الأحمر أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي يحضر لقاء الأحمر أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على التواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمؤارزة الفريق الأحمر في مباراته أمام الداخلية.

وتواجد محمو الخطيب رئيس مجلس الإدارة والعامري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق ومحمد سراج وخالد مرتجي وطارق قنديل والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

ويواجه الأهلي ضيفه الداخلية في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.