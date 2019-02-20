رياضة | رمضان صبحي يساند الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يساند الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد رمضان صبحي لاعب الأهلي في مقصورة ستاد بترو سبورت وذلك لمؤزارة الفريق الأحمر أمام الداخلية.
ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي في مباراة اليوم بسبب الإيقاف، حيث حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي.
ويواجه الأهلي ضيفه الداخلية في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك أمام الطلائع في بتروسبورت
قام جمهور النادي الأهلي المتواجد في مدرجات ستاد بتروسبورت، بالهتاف عقب تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، مطالبا لاعبيه بتحقيق لقب الدوري.
وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام الطلائع هتف جمهور الأهلي "دلع عيني دلع.. الطلائع عملها وخلع.. بالدم بالروح الدوري مش ها يروح".
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية بعد قليل على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.