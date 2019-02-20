رياضة | رمضان صبحي يساند الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يساند الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد رمضان صبحي لاعب الأهلي في مقصورة ستاد بترو سبورت وذلك لمؤزارة الفريق الأحمر أمام الداخلية.

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي في مباراة اليوم بسبب الإيقاف، حيث حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي ضيفه الداخلية في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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