رياضة | جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك أمام الطلائع في بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك أمام الطلائع في بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام جمهور النادي الأهلي المتواجد في مدرجات ستاد بتروسبورت، بالهتاف عقب تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، مطالبا لاعبيه بتحقيق لقب الدوري.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام الطلائع هتف جمهور الأهلي "دلع عيني دلع.. الطلائع عملها وخلع.. بالدم بالروح الدوري مش ها يروح".

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية بعد قليل على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.