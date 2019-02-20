رياضة | نيمار يطلب ضم 3 لاعبين للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يطلب ضم 3 لاعبين للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيمران الفرنسي، حدد شروطه للانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب نيمار ضم بعض اللاعبين إلى جواره في ريال مدريد وهم مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي وجيوفاني سيلسو لاعب ريال بيتيس إضافة إلى رحيل نجمي الريال لوكا مودريتش وإيسكو.

Advertisements

وذكرت صحيفة "دون بالون" أن نيمار أضاف صانع الألعاب الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو الذي يلعب على سبيل الإعارة في صفوف ريال بيتيس.

وكشفت عن أن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 70 إلى 80 مليون يورو لاقتناص هذه الصفقة في ظل الإمكانيات المميزة للاعب الأرجنتيني البالغ 22 عامًا.