رياضة | إنتر ميلان يقترب من حسم التعاقد مع نجم وسط برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقترب من حسم التعاقد مع نجم وسط برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجدد المفاوضات بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي ونظيره برشلونة الإسباني، حول التعاقد مع النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط البارسا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، فإن المفاوضات بين مسؤولي الإنتر والبارسا حول عملية نقل راكيتيتش إلى النادي الإيطالي متقدمة جداً.

وأفادت التقارير أن العرض المُقدم من النيترازوري يصل إلى 35 مليون يورو، لكن البارسا يطلب 45 مليون يورو للتخلي عن نجمه الكرواتي.