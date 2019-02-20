رياضة | الأهلي ينعي خالد توحيد أمام الداخلية (صورة)

نعى مسئولو النادي الأهلي وفاة الكاتب الصحفي خالد توحيد، والذي توفي أمس الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية.



وجهز مسئولو الأهلي لافتة كبير داخل ملعب بتروسبورت تحمل صورة توحيد ومدون بها "وداعا خالد توحيد".

كما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نعي الإعلامي خالد توحيد، قبل انطلاق مباراة الداخلية المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحمل اللاعبين بانر مطبوع عليه صورة الراحل خالد توحيد مكتوب عليها:"وداعا خالد توحيد".‎