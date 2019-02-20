رياضة | أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التعادل أمام الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التعادل أمام الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رئيس الزمالك على التعليق، على تعادل فريقه أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري.

وقام رئيس الزمالك بتوجيه انتقاد قاسي لجروس قائلا: "تواصل العناد والاعتماد على لاعبين لا يستطيعون الوقوف على قدمهم ولا تمنح الفرصة للاعبين الاكثر جاهزية وانفلات في السيطرة على اللاعبين وتغييرات متأخرة ولابد من المحاسبه".

وتعادل فريق الزمالك فمع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك، يوسف إبراهيم أوباما، وخالد بوطيب، في الدقيقتين 25، 30، بينما سجل أحمد سمير هدفي طلائع الجيش في الدقيقتين 32، 87 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلي 52 نقطة وحافظ عصدارته لترتيب الدوري الممتاز، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك:

1- الزمالك: 52 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 34 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

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7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- طلائع الجيش: 26 نقطة

10- الجونة: 26 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة