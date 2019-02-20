رياضة | طنطا يهزم كفر الشيخ والتعادل يحسم مباراة المحلة وجمهورية شبين بدوري القطاعات 2002

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يهزم كفر الشيخ والتعادل يحسم مباراة المحلة وجمهورية شبين بدوري القطاعات 2002 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم مواجهات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي من دوري القطاعات لمواليد 2002، واسفرت النتائج عن فوز فريق طنطا بقيادة عادل ماضي بهدف نظيف عن طريق عنتر رجب، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة غزل المحلة وجمهورية شبين، بثنائية لكل منها في المباراة التي جمعتهما علي ملعب غزل المحلة، ليحصل كل فريق علي نقطة.

وتأتي مواجهات الجولة المقبلة كالتالي:- طنطا مع غزل المحلة علي ملعب مركز شباب قطور، وجمهورية شبين مع كفر الشيخ علي ملعب ميت خلف.

ترتيب المجموعة :-

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1- طنطا 3 نقاط

2- غزل المحلة نقطة

3- جمهورية شبين نقطة

4- كفر الشيخ بدون رصيد