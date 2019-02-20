رياضة | برشلونة يراقب ثنائي ليل الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب ثنائي ليل الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف التعاقد مع مهاجم على مستوى مميز، في ظل الضعف الذي يعاني منه البارسا في الخط الأمامي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يتابع عن قرب مهاجمي نادي ليل الفرنسي، نيكولاس بيبي ورفاييل لياو، في ظل مستوياتهم المميزة.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الكتالوني إستغل تواجده في فرنسا لإرسال جواسيسه لمتابعة اللاعبين في مباراة فريقهما ليل ضد مونبلييه.