رياضة | غليان في الزمالك.. اجتماع ناري لحسم مصير "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غليان في الزمالك.. اجتماع ناري لحسم مصير "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلبت الأمور رأسا على عقب داخل النادي الزمالك، عقب مكالمة هاتفية بين أحمد جلال نائب رئيس الزمالك وأمير مرتضى مع مجلس الادارة، بعد التعادل أمام طلائع الجيش.

وتم إلقاء الحمل على جروس وتحميله إخفاق الفريق والتعادل أمام الجيش وتهديد بعقوبات وقرارات صارمة بعد العودة للقاهرة.

ويعقد حاليا أمير مرتضى جلسة مصغرة مع جروس وأيمن حافظ، فيما يتابع مجلس الادارة الجلسة بالكامل عبر الهاتف في ظل تعنيف شديد ضد الجهاز الفني بعد التعادل اليوم.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك:

1- الزمالك: 52 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 34 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

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7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- طلائع الجيش: 26 نقطة

10- الجونة: 26 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة