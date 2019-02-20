الامارات | شطب فريق إماراتي عن المشاركة في المسابقات المحلية لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن شطب فريق إماراتي عن المشاركة في المسابقات المحلية لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، شطب فريق 14 سنة بنادي فلج المعلا نهائيا عن المشاركة في المسابقات المحلية لتغيبه عن أداء أكثر من مباراتين رسميتين في كل من مسابقتي الدوري وكأس رئيس الدولة دون اسباب، في حين أكد عضو اللجنة حمدان رشود الزيودي أن قرار شطب الفريق تم وفقا للوائح المنصوص عليها في مثل هذه الحالات نظرا لتغيبه عن خوض مباريات رسمية دون تقديم أي مبررات الى لجنة المسابقات كونها الجهة المعنية في اتحاد الكرة بتنظيم هذه المسابقات.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية" تم منح نادي فلج المعلا أكثر من فرصة قبل معاقبته بالشطب لكنه لم يلتزم باللوائح لذلك تم إصدار هذا القرار بحقه".

من جانب آخر عاقبت لجنة الانضباط اداري فريق 18 سنة بنادي العروبة محمد النعيمي بتغريمه 20 الف درهم وحرمانه من مرافقة الفريق في ثلاث مباريات وكذلك معاقبة خمسة من لاعبي الفريق بإيقاف كل منهم مباراتين رسميتين وتغريم كل لاعب 5000 درهم لتسببهم في الاحداث التي رافقت مباراة الفريق الأخيرة أمام حتا وقيامهم بسب حكم المباراة.