الامارات | بن قويض: مواجهة دبا الفجيرة امام الامارات مباراة لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن بن قويض: مواجهة دبا الفجيرة امام الامارات مباراة لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب دبا الفجيرة السوري محمد بن قويض مباراة فريقه امام ضيفه الامارات والتي ستقام عند الساعة الخامسة والنصف عصر الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي في استاد الفجيرة الدولي بمباراة الامل والمباراة المصيرية لاهميتها في تحسين اوضاع الفريق متمنيا ان ينجح اللاعبون بتحقيق الفوز المرتقب وقال بن قويض في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم في نادي دبا الفجيرة: تعتبر هذه المباراة مصيرية للاعبين و يمكنني ان اسميها انها مباراة الامل لكي يرجع بعدها الفريق بكسب النقاط المطلوبة لتحقيق البقاء في دوري الخليج العربي، واضاف: الكل مجتمع على قلب واحد من جهاز فني وإدارة ولاعبين وصممنا جميعا على ان تكون هذه المباراة مختلفة عن غيرها من جميع الجوانب فنيا وبدنيا ولابد من كسب النقاط، وندرك ان نادي الامارات فريق اختلف كثيرا عن مرحلة الذهاب وقد شاهدناه تعادل مع العين وتعرض لخسارة صعبة امام الشارقة في بطولة الكأس اضافة الى تعادله امام اتحاد كلباء.

واكمل: لكني ارى ان الكفة متوازنة بين دبا الفجيرة والامارات والنتيجة ستحسمها استثمار الفرص المتاحة وارتكاب اقل عدد من الاخطاء المتوقعة بسبب الحذر من الفريقين ونتمنى ان تكون هذه المباراة لصالحنا خصوصا واننا نلعب على ارضنا وامام جمهورنا ومع احترامنا لفريق الامارات فنحن لانلعب امام المتصدر بل امام فريق قريب من فريقنا لذلك انا سميت هذه المباراة مباراة اللاعبين والنتيجة ستحققها ارادة وعزيمة اللاعبين انفسهم وعن الغيابات اكد ان الفريقين لديهم اصابات.