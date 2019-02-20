شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا على طلائع الجيش 2-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2-1، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز المصري.

تقدم الزمالك عن طريق يوسف أوباما بعد تلقي عرضية رائعة من حمدي النقاز في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 30 واصل الجناح التونسي هوايته وأرسل عرضية ممتازة للمهاجم المغربي خالد بوطيب الذي لم يجد أي صعوبة في إيداعها مرمى محمد بسام في الدقيقة 30.

ولم تمر أكثر من دقيقتين قبل أن يطلق أحمد سمير يسارية صاروخية يفشل جنش في التصدي لها في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 2-1.