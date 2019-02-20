تشكيل النادي الأهلي أمام الداخلية

قام المدير الفني للنادي الاهلي الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بإعلان ، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد بتروسبورت، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

ويعتمد لاسارتي على تشكيلة، تضم:

محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، وهشام محمد، عمرو السولية، ناصر ماهر، حسين الشحات، جيرالدو، جونيور أجاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، شريف إكرامي، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد حمودي، مروان محسن، أحمد الشيخ، كريم وليد "نيدفيد"، بينما خرج من القائمة الحارس علي لطفي، وصلاح محسن؛ لأسباب فنية.

من جانبه، أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، تشكيل فريقه، ويضم:

محمد صبحي، إبراهيم أبو اليزيد، رشاد فاروق، محمود شديد قناوي، أحمد رفاعي، حجاج عويس، أحمد سعيد "أوكا"، أحمد بحبح، أنوسة إيشا، كيفين موهيري، إسلام جابر.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس كريم خميس، وأحمد جودة وحسام باولو ومحمود حمدي وسمير فكري ومحمد جمال ومحمود ربيع القط.