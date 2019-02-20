ساري يكشف عن اهم سلاح لعودة تشيلسي

كشف المدير الفني لفريق تشيلسي ماوريتسيو ساري، ، تخطيطه على المدى الطويل من النادي اللندني، رغم ان جماهير البلوز، أطلقت صيحات الاستهجان ضد الإيطالي عقب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج، ما أثار التكهنات حول مستقبل المدرب.

وقال ساري، خلال مؤتمر صحفي، قبل خوضه نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمام مانشستر سيتي في ويمبلي، الأحد المقبل: "يجب أن أفكر في إنني سأصبح مدرب تشيلسي لفترة طويلة، وإلا فإنني لن أستطيع العمل، لست واثقا، لكن يجب عليّ التفكير في الأمر".

وبدا تشيلسي كما لو أن بوسعه المنافسة على الألقاب، عندما قاد المدرب الإيطالي الفريق في 12 مباراة دون هزيمة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تلقيه 6 هزائم في أخر 14 مباراة في الدوري، بما في ذلك الخسارة 6-صفر أمام سيتي حامل اللقب، دفع البلوز للخروج من قائمة رباعي المقدمة.

وأدت الخسارة 2-صفر أمام يونايتد، لخروج تشيلسي حامل اللقب، من الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما دفع بعض المشجعين للهتاف في وجه المدرب، قائلين: "أقيلوه في الصباح"، بعد نحو 7 أشهر فقط من تعاقده مع النادي.

وأوضح ساري، الذي لم يجر أي مناقشات مع ملاك النادي هذا الأسبوع: "كما تعلمون، الأمر ليس سهلاً، لأننا لا نملك أي وقت، نحاول حل مشكلاتنا".

وأكمل : "الأمر صعباً للغاية، لأن علينا أن نلعب كل ثلاثة أيام، لذا فإننا لا نملك أي وقت في الملعب".

ورفض ساري، تغيير طريقة 4-3-3 القائمة على الاستحواذ، والتي باتت قيد الفحص في الأسابيع الأخيرة، وشهد يوم الاثنين، لجوء الجماهير للشتائم، للتعبير عن رفضها المتزايد لهذا النهج الخططي.

وقال المدرب (60 عاما): "النظام يمثل مشكلة غير حقيقية، أعرف جيدا أنه عندما أخسر فإن عليّ الدفع بمهاجم، وعندما أفوز فإن عليّ إشراك مدافع، لكنني أريد رؤية كرة القدم من وجهة نظر أخرى".

وحول ما الذي يعيد إيمان المشجعين بطرق الإيطالي الخططية، اختتم ساري تصريحاته: "الأمر بمنتهى البساطة، إننا بحاجة للفوز في ثلاث أو أربع مباريات متتالية".