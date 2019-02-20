ملياردير سعودي ينوي شراء نادي فرنسي لمنافسة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير فرنسية مساء اليوم، عن نية ملياردير سعودي، شراء أحد الاندية الفرنشية لمنافسة فريق باريس سان جيرمان والذي يملكه القطري ناصر الخليفي.
وينوي المليارير عبدالله حماد شراء نادي أنتيب الذي ينشط في دوري الدرجة الثامنة الفرنسي، لمنافسة باريس سان جيرمان خلال السنوات المقبلة.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى أن ” حماد ” يقدم نفسه كمدير لشركة ” مواسم ” الرياضية، وعضو بمجلس إدارة النادي الأهلي، ومقيم في المملكة، لافتة إلى أنه يريد الاستثمار في نادي أنتيب لكرة القدم، من خلال رئيسه الحالي، جان جاك دينيس، الذي وقع معه عقد شراكة رعاية بداية الموسم.
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