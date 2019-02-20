رئيس الهلال السعودي يصل جدة استعداداً لترقب مواجهة الاتحاد

يتحضر نادي الهلال السعودي للمواجهة الثقيلة امام الاتحاد في الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ووصل الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، اليوم الأربعاء، إلى محافظة جدة؛ لحضور مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، غدًا الخميس.
ومن المقرر، أن تقام مباراة الكلاسيكو في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابعة والنصف على ملعب الملك عبدالله الدولي ” الجوهرة المشعة ” .
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