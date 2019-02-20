سباليتي يشكف موقف إيكاردي من المشاركة مع الانترميلان

صرح المدير الفني لإنتر ميلان، الايطالي لوتشيانو سباليتي، عن موقف ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، من التواجد في المباراة المقبلة أمام رابيد فيينا النمساوي.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره رابيد فيينا، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة رابيد فيينا: "لا يمكننا أن نضع أنفسنا في نفس الموقف مثلما فعلنا بالشوط الثاني من مباراة الذهاب، أظهر رابيد أنه يمتلك الجودة، لكننا لدينا الكثير للقيام به من أجل ضمان التأهل".

وأكمل "إيكاردي ولوتارو مارتينيز يمكنهما التعايش معًا، كلاهما مهاجمان مركزيان، لوتارو يحتاج لإظهار أنه يتمتع بنفس القدرة الاستثنائية أمام المرمى مثل ماورو".

وواصل "التأهل سيكون إنجازًا يظهر مدى نجاح هؤلاء اللاعبين، وكذلك إظهار نوعية الذين لعبوا أقل عدد من المباريات".

وتابع مدرب سباليتي "يجب أن يكون كل شخص مسؤولاً أمام شخص أو شيء ما، ونحن نتحمل المسؤولية أمام الجماهير، إن مشاركتهما تسمح لنا بأن نكون محترفين على مستوى عالٍ".

وأختتم سباليتي عن إمكانية مشاركة كيتا بالدي "كنا مقتنعون بأنه سيكون متاحًا هذا الأسبوع، لكن ذلك لن يكون كذلك، لذلك لا نزال بحاجة للانتظار قليلاً، كما هو الحال مع إيكاردي، سيغيبان عن اللقاء".