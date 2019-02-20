مورينيو يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا

صرح المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، أن يوفنتوس قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل يوفنتوس، ضيفًا على أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "واندا متربوليتانو" في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يوفنتوس بإمكانه التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم؛ لأنهم يمتلكون الجودة، والخبرة، لكنه إذا خرج من هذا الدور، لن يشكل مفاجأة لي".

وأكمل: "يوفنتوس سيواجه فريق مليء بالطموح، أتلتيكو مدريد قام باستثمارات مهمة في الصيف، ويأمل في خوض نهائي دوري الأبطال على ملعبه، لديهم لاعبين في خط الهجوم مميزون، ويستطيعون صنع الفارق".

وانهى ، قائلا: "أعتقد أن يوفنتوس قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا، أو الخروج من البطولة في هذا الدور".