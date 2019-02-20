من هو الهولندي إروين كومان مدربا المنتخب العماني الجديد؟

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم الأربعاء تعيين الهولندي إروين كومان مدربا للمنتخب الوطني لمدة عامين، خلفا لمواطنه بيم فيربيك الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا الشهر "لأسباب خاصة".

وكشف الاتحاد في بيان اثر اجتماع اليوم قراره "اعتماد المدرب إروين كومان مدربا للمنتخب الأول لمدة موسمين" حتى مارس 2021.

وسبق لكومان (57 عاما) تدريب أندية عدة في بلاده أبرزها فيينورد (بين العامين 2005 و2007)، كما عمل مساعدا لشقيقه رونالد كومان، المدرب الحالي للمنتخب الهولندي، في تدريب ساوثمبتون الإنكليزي (2014-2016)، ومواطنه فيليب كوكو في تدريب إيفرتون (2016-2017). وفي مهمته الأخيرة، تولى كومان تدريب فنربغشة التركي بالإنابة لفترة وجيزة في أواخر العام 2018.

وهي ثاني تجربة لإروين كومان على رأس منتخب بعد قيادته المجر بين 2008 و2010.

ويأتي الاعلان عن تعيين كومان بعد أسبوعين من تأكيد الاتحاد العماني قبول استقالة فيربيك لـ "ظروف خاصة" ورغبة الأخير بإنهاء مسيرته التدريبية بعد إشرافه على المنتخب في منافسات كأس آسيا 2019.

وأوكل الاتحاد حينها مهمة التدريب بالإنابة الى المدرب المساعد مهنا بن سعيد العدوي الى حين تعيين مدرب جديد للمنتخب.

وتولى فيربيك (62 عاما) تدريب المنتخب العماني في ديسمبر 2016، وقاده الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا التي أقيمت الشهر الماضي في الإمارات، قبل الخسارة بثنائية أمام إيران.

وكانت هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب العماني الى الأدوار الإقصائية للبطولة، بعد خروجه المبكر في 2004 و2007 و2015.