مصر.. اعتماد دخول الجماهير لمباريات أمم أفريقيا إلكترونياً

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن طفرة كبيرة ستشهدها ستة ملاعب على خلفية استضافة مصر بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في العام الحالي، مشددا على أن الملاعب المختارة لإقامة مباريات البطولة سيتم تطويرها وفقاً لتقنيات حديثة.

وقال صبحي ،في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ،ان دخول الجماهير لمباريات بطولة أفريقيا سيكون بالحجز الإلكتروني والبطاقات الممغنطة وأرقام للمقاعد إلى جانب البوابات الإلكترونية وتزويد الملاعب بالكاميرات الحديثة مثل ملاعب أوروبا.

وأضاف ان تنظيم بطولة بهذا الحجم هو تحد كبير لمصر،حيث أن الإعداد لها يستغرق عامين على اقل تقدير ونحن نستعد لها في ثلاثة اشهر فقط.

كانت مصر حظيت بشرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في شهر كانون ثان/يناير الماضي، متفوقة على جنوب أفريقيا، حيث حصلت على 16 صوتا مقابل صوتا وحيدا لمنافستها، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سحب استضافة المسابقة من الكاميرون، التي كان من المقرر أن تستضيف النسخة التالية للبطولة عام 2021، بسبب عدم جاهزيتها.

يذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 21 حزيران/يونيو القادم حتى 19 تموز/يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة التي انطلقت نسختها الأولى عام .1957يشار إلى أن مصر حصلت على بطولة أمم أفريقيا سبع مرات اعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، .2010