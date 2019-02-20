طلائع الجيش يتعادل أمام الزمالك بهدف لعنة فى الدقيقة 87

تعادل طلائع الجيش أمام الزمالك فى الدقيقة 87 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

سجل هدف الطلائع الثانى أحمد سمير لاعب الزمالك الأسبق وهو الذى سجل الأول أيضا، ليؤكد معاناة الفريق الأبيض من لعنة لاعبيه السابقين، واحراز اى لاعب يرحل لأهداف فى الفريق.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 25 عن طريق يوسف أوباما، ثم أحرز خالد بوطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 30، ثم أحرز أحمد سمير الهدف الأول للطلائع.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:”محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم”.

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:” محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم”.

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