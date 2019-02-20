شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 رئيس البافارى يحذر من لقاء الإياب أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض بايرن ميونخ التعادل السلبى على ليفربول الإنجليزى أمس الثلاثاء فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، ليكون ملعب "اليانز آرينا" هو من سيحسم الفريق المتأهل للدور المقبل فى اللقاء الذى سيقام يوم 13 مارس المقبل.

رئيس بايرن ميونخ يحذر من لقاء الإياب أمام ليفربول



نجح فريق بايرن ميونخ الألمانى فى الخروج بتعادل سلبى من معقل "أنفيلد" ضد ليفربول، فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء أمس،الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

لم يشكل العملاق البافاري خطورة كبيرة على منافسه في ملعب أنفيلد لكنه لعب بانضباط وتنظيم شديد دفاعيا رغم سلسلة من الغيابات وتركت هذه النتيجة المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات قبل جولة الإياب في إليانز أرينا 13 مارس المقبل.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ، :"جعلنا نتيجة مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات، وقدمنا مباراة ذهاب رائعة، ولعب الجميع على قلب رجل واحد".

وتابع الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ، :"قام الفريق بعمل جيد جداً، جهز المدرب الفريق على أكمل وجه وحصل على هدفه بهذة النتيجة، لكني أحذر مجدداً من دخول مباراة الإياب بثقة مبالغ فيها إنها نتيجة خطيرة".

ومن المقرر أن تقام جولة إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا بين الفريقين 13 مارس المقبل على ملعب "إليانز أرينا".



ليفا بين لاعبى ليفربول

الابا يكمل 75 مباراة مع بايرن ميونخ فى دورى الأبطال



شارك النمساوى ديفيد الابا فى مباراته الـ 75 مع بايرن ميونخ، فى المواجهة التى أقيمت أمس الثلاثاء أمام ليفربول الإنجليزى على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكان الابا صاحب الـ 26 عاما قد انضم للفريق البافارى فى عام 2011 قادما من هوفنهايم، وشارك مع الفريق فى 332 مباراة حتى الآن فى جميع البطولات، احرز خلالها 28 هدفا وصنع 43، وشارك مع الفريق فى الفوز بدورى أبطال أوروبا موسم 2012-2013.

كما خاض المخضرم فرانك ريبيرى مباراته الـ 100 مع البايرن فى جميع المسابقات الأوروبية، بعد أن شارك كبديل فى لقاء الأمس أمام الريدز.



ديفيد الابا

ريبيرى