شكرا لقرائتكم أحمد ناجي يتواجد بمدرجات ملعب بتروسبورت لمتابعة مباراة الاهلى والداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول بمدرجات ملعب بتروسبورت لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلى والداخلية فى الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز. ويسعى مدرب الحراس لمتابعة حراسه الدوليين قبل انطلاق المعسكر المقبل للمنتخب. ويلتقى النادي الأهلى نظيره الداخلية بحثًا عن تقليص الفارق مع الزمالك وبيراميدز بعدما سقط الأول فى التعادل مع الجيش وخسارة الثاني أمام الجونة.

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